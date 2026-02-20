A Prefeitura de São José dos Campos promove neste sábado (21) mais uma edição da Operação Casa Limpa, com foco na região sul da cidade. Das 7h às 12h, caminhões vão circular pelos bairros para recolher materiais que possam acumular água e servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
A ação vai atender os bairros Jardim dos Bandeirantes, Conjunto Habitacional Dom Pedro I, Conjunto Residencial Elmano Ferreira Veloso, Jardim Nova República, Jardim Santa Edwiges, Jardim Imperial e Jardim Colonial.
Os moradores devem colocar em frente às casas objetos como latas, garrafas, pneus, baldes, tambores, vasos sanitários, potes, lonas e piscinas desmontáveis, entre outros recipientes que possam reter água. Já móveis, restos de madeira e entulho de construção devem ser levados aos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária).
Segundo a Prefeitura, nas seis edições realizadas neste ano foram retiradas aproximadamente cinco toneladas de materiais.
As estratégias de enfrentamento são definidas com base na ADL (Avaliação de Densidade Larvária), que orienta o direcionamento das equipes conforme a necessidade de cada região. Além da Operação Casa Limpa, o município intensifica o combate com uso de ovitrampas, drones, carro antidengue e tablets utilizados pelos ACEs (Agentes de Combate às Endemias).
Com o aumento das temperaturas e das chuvas no verão, cresce o risco de proliferação do mosquito. A orientação é para que a população redobre os cuidados, evitando pratinhos sob vasos de plantas e mantendo caixas-d’água e reservatórios bem vedados.
A Prefeitura também reforça que os agentes estão sempre uniformizados e identificados com crachá. Em caso de dúvida, os dados podem ser conferidos online pelo nome ou matrícula do servidor. Informações e denúncias de possíveis focos do mosquito podem ser feitas pela Central 156, por telefone, site ou aplicativo.