A Prefeitura de São José dos Campos promove neste sábado (21) mais uma edição da Operação Casa Limpa, com foco na região sul da cidade. Das 7h às 12h, caminhões vão circular pelos bairros para recolher materiais que possam acumular água e servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A ação vai atender os bairros Jardim dos Bandeirantes, Conjunto Habitacional Dom Pedro I, Conjunto Residencial Elmano Ferreira Veloso, Jardim Nova República, Jardim Santa Edwiges, Jardim Imperial e Jardim Colonial.