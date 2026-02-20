A Polícia Civil confirmou que os restos mortais encontrados dentro de uma mala na tarde de quinta-feira (19) pertencem a uma mulher de 34 anos. O caso é investigado como homicídio, e até o momento não há suspeitos identificados.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O corpo foi localizado em um córrego na Estrada Ecoturística de Parelheiros, no bairro de Parelheiros, zona sul de São Paulo. A vítima foi identificada como Alice Soares David. Segundo a investigação, ela tinha antecedente criminal por roubo, registrado em 2016. Era parda, media cerca de 1,50 metro, tinha cabelos castanhos escuros e possuía o nome da mãe tatuado em um dos braços.
Funcionários de uma empresa acionaram a GCM (Guarda Civil Municipal) após perceberem um forte odor vindo de uma mala abandonada. No local, os agentes constataram que havia partes de um corpo humano dentro da bagagem.
O Corpo de Bombeiros foi chamado para retirar o material do córrego. Conforme o boletim de ocorrência, o corpo estava esquartejado e dividido em três sacos de lixo pretos. Em um deles foram encontrados antebraços e mãos — a vítima usava um anel no dedo anelar esquerdo.
Nos demais sacos estavam a perna e o pé esquerdos, além do tronco. A análise inicial indicou que os restos mortais pertenciam provavelmente a uma mulher, o que foi confirmado posteriormente com a identificação.
A SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que o caso é apurado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), que instaurou inquérito para esclarecer as circunstâncias do crime.