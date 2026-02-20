A Polícia Civil confirmou que os restos mortais encontrados dentro de uma mala na tarde de quinta-feira (19) pertencem a uma mulher de 34 anos. O caso é investigado como homicídio, e até o momento não há suspeitos identificados.

O corpo foi localizado em um córrego na Estrada Ecoturística de Parelheiros, no bairro de Parelheiros, zona sul de São Paulo. A vítima foi identificada como Alice Soares David. Segundo a investigação, ela tinha antecedente criminal por roubo, registrado em 2016. Era parda, media cerca de 1,50 metro, tinha cabelos castanhos escuros e possuía o nome da mãe tatuado em um dos braços.