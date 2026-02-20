Uma jovem de 19 anos foi morta com um tiro na nuca na tarde de quarta-feira (18). A filha da vítima, de apenas oito meses, estava na casa no momento do crime. O companheiro dela, de 18 anos, é apontado como principal suspeito e é procurado pela Polícia Civil.
O caso ocorreu no bairro São Fernando, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. A vítima foi identificada como Geovana Stefany Trajano Silva. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o namorado dela, Juan Gustavo Nelson Ascenço da Silva, é investigado pelo homicídio. Uma espingarda artesanal foi apreendida na residência.
De acordo com familiares, o relacionamento do casal era marcado por conflitos, ciúmes e episódios de violência. Em relato à Polícia Civil, parentes afirmaram que, dias antes do crime, Geovana teria sido agredida após aceitar um copo de bebida oferecido por um dos irmãos do suspeito.
O boletim de ocorrência aponta que dois irmãos de Juan estiveram na casa após o disparo. Um deles contou que estava em um bar próximo quando ouviu o tiro e o choro intenso da criança. Ao entrar no imóvel, encontrou a sobrinha sobre a cama e Geovana caída no chão do quarto.
Outro familiar relatou que foi avisado sobre o ocorrido e viu a jovem ensanguentada e desacordada. O suspeito permaneceu no local até a chegada dos parentes, mas fugiu antes da ambulância chegar. O caso é investigado pela Polícia Civil, que realiza buscas para localizar o suspeito.