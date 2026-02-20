Uma jovem de 19 anos foi morta com um tiro na nuca na tarde de quarta-feira (18). A filha da vítima, de apenas oito meses, estava na casa no momento do crime. O companheiro dela, de 18 anos, é apontado como principal suspeito e é procurado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no bairro São Fernando, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. A vítima foi identificada como Geovana Stefany Trajano Silva. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o namorado dela, Juan Gustavo Nelson Ascenço da Silva, é investigado pelo homicídio. Uma espingarda artesanal foi apreendida na residência.