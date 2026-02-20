O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), rebateu denúncia do portal Metrópoles de que ele e a sua esposa Vanessa são investigados por suposta lavagem de dinheiro no valor de US$ 1,6 milhão em Andorra, principado entre França e Espanha que já foi considerado paraíso fiscal e atrai investidores estrangeiros devido à baixa tributação.

De acordo com a reportagem do portal, um relatório da Unidade de Inteligência Financeira de Andorra apontou suspeita de “delito grave de branqueamento de capitais” por falta de comprovação da origem do dinheiro na conta do casal no AndBank, que foi transferida de contas vinculadas a uma offshore aberta no Panamá chamada Visio Corporation LTD S.A., em nome da esposa do vice-governador.