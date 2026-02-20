O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), rebateu denúncia do portal Metrópoles de que ele e a sua esposa Vanessa são investigados por suposta lavagem de dinheiro no valor de US$ 1,6 milhão em Andorra, principado entre França e Espanha que já foi considerado paraíso fiscal e atrai investidores estrangeiros devido à baixa tributação.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a reportagem do portal, um relatório da Unidade de Inteligência Financeira de Andorra apontou suspeita de “delito grave de branqueamento de capitais” por falta de comprovação da origem do dinheiro na conta do casal no AndBank, que foi transferida de contas vinculadas a uma offshore aberta no Panamá chamada Visio Corporation LTD S.A., em nome da esposa do vice-governador.
A OVALE, Felicio negou irregularidades e disse que os recursos existem, têm origem lícita -- anterior à trajetória política dele -- e estão “devidamente declarados”.
“Não existe nenhuma acusação formal sobre minha esposa ou sobre mim. Sim, uma investigação que envolve o banco e todos os esclarecimentos já foram prestados diretamente em Andorra, inclusive com a cópia do Imposto de Renda, comprovando origem”, disse Felicio.
“Todos os recursos estão devidamente declarados e com todos impostos pagos no Brasil, oriundos de atividades privadas, e depositados integralmente em período anterior ao início da minha vida política”, completou.
Denúncia.
Ainda segundo o Metrópoles, o relatório produzido pelas autoridades de Andorra aponta que a movimentação suspeita ocorreu entre os anos de 2009 e 2011, quando Ramuth era secretário de Transportes de São José dos Campos, cidade da qual ele foi prefeito antes de ser tornar vice do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), em 2023.
No início de 2025, informou o portal, a Justiça de Andorra solicitou cooperação jurídica internacional ao Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, resultando em um processo que tramita no STJ (Superior Tribunal de Justiça). Em outubro do ano passado, Ramuth e Vanessa viajaram para o principado europeu para prestar depoimento.
Ainda de acordo com a investigação, os valores depositados na conta do casal Ramuth em Andorra passaram por “sociedades instrumentais das quais não existe nenhuma informação disponível e que procedem de países como os Estados Unidos da América e Luxemburgo”.
Em 9 de maio de 2023, quando Ramuth já era vice-governador de São Paulo, a Justiça de Andorra bloqueou US$ 1,4 milhão na conta do casal, que foi aberta em outubro de 2009, mesma data de abertura da offshore no Panamá, segundo a investigação.
Na campanha de 2022, quando foi eleito vice de Tarcísio, Felício Ramuth declarou à Justiça Eleitoral um total de R$ 1,4 milhão em bens, sendo R$ 9,3 mil em conta bancária no Brasil, R$ 67 mil em espécie, e nenhum valor fora do país.
A defesa do vice-governador paulista pediu o arquivamento da cooperação internacional no STJ (Superior Tribunal de Justiça), alegando que perdeu-se o objeto após os depoimentos prestados no país estrangeiro.