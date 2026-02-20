A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí apreendeu um adolescente de 16 anos apontado como autor dos disparos que feriram um jovem de 23 anos durante um evento nas imediações do Parque Santo Antônio, na noite de terça-feira (17).

De acordo com a Polícia Civil, a tentativa de homicídio foi esclarecida em menos de 24 horas, e o adolescente foi localizado e apreendido cerca de 48 horas após o ataque. A ação contou com apoio da Polícia Militar e da equipe de homicídios da DIG de Jacareí.