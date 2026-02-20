A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí apreendeu um adolescente de 16 anos apontado como autor dos disparos que feriram um jovem de 23 anos durante um evento nas imediações do Parque Santo Antônio, na noite de terça-feira (17).
De acordo com a Polícia Civil, a tentativa de homicídio foi esclarecida em menos de 24 horas, e o adolescente foi localizado e apreendido cerca de 48 horas após o ataque. A ação contou com apoio da Polícia Militar e da equipe de homicídios da DIG de Jacareí.
A vítima foi encontrada com intenso sangramento e ferimentos por disparos de arma de fogo no rosto e no pescoço.
Segundo a Polícia Civil, as diligências começaram ainda na noite do crime, após o atendimento inicial no local e o encaminhamento da vítima para atendimento médico. A partir das primeiras informações colhidas, a DIG passou a cruzar dados, checar relatos e intensificar buscas para identificar e localizar o autor.
Como foi o crime.
O crime ocorreu na noite de terça-feira (17), por volta de 22h45, na avenida Professora Olinda de Almeida Mercadante, no Jardim Santa Mônica, região do Parque Santo Antônio.
A vítima relatou ter sido atingida durante um evento e citou o suspeito pelo prenome “Rian”, além de mencionar um carro modelo Golf escuro.
O boletim de ocorrência descreve que a Guarda Civil Municipal se deslocava para a região onde ocorria um evento autorizado, quando encontrou a vítima ferida. O jovem relatou que foi atingido por disparos e precisou de socorro imediato.
“No deslocamento para o Parque Santo Antônio, onde ocorria um evento previamente autorizado até as 22h, [a equipe] encontrou a vítima com intenso sangramento (…) Foram ao menos 5 disparos, que o atingiram de raspão no rosto e no pescoço.”
O resgate foi acionado com apoio do Samu e a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Jacareí. Conforme o registro, apesar da gravidade inicial, o jovem permaneceu em observação e não apresentava risco de morte quando a ocorrência foi formalizada.
O boletim também aponta que, pelas circunstâncias em que a vítima foi localizada, não houve perícia no ponto exato dos disparos, o que pode dificultar a coleta de vestígios no local. A apuração seguiu com a Polícia Civil.
Apreensão.
Conforme a atualização repassada à investigação, ao ser conduzido à DIG, o adolescente confessou a autoria e atribuiu a motivação a uma rivalidade anterior. Em relato à equipe policial, ele teria afirmado que “ambos já possuíam um desentendimento antigo”.
A Polícia Civil informou ainda que o adolescente já tinha um mandado de busca e apreensão em aberto por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado à Fundação Casa, onde permanece à disposição da Justiça.