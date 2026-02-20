Um homem foi preso pela Polícia Militar em Cruzeiro, na noite de quinta-feira (19), após tentar jogar um tijolo de maconha de um quilo dentro de um rio. Além de não conseguir, ele foi detido pelos policiais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prisão ocorreu quando policiais militares do Comando de Policiamento de Trânsito e do 23º BPM/I realizavam a “Operação Cavalo de Aço” no bairro Itagaçaba.