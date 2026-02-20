A Polícia Civil prendeu temporariamente nesta sexta-feira (20) o suspeito de matar uma mulher em Caraguatatuba. O caso é investigado como feminicídio e ocultação de cadáver e aconteceu no bairro Rio do Ouro.

O homem, apontado como companheiro de Cássia Kerolin de Souza Elias (foto abaixo), de 27 anos, estava foragido desde a madrugada de quinta-feira (19), quando a mulher foi encontrada morta e enterrada no interior da residência.