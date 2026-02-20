A Polícia Civil prendeu temporariamente nesta sexta-feira (20) o suspeito de matar uma mulher em Caraguatatuba. O caso é investigado como feminicídio e ocultação de cadáver e aconteceu no bairro Rio do Ouro.
O homem, apontado como companheiro de Cássia Kerolin de Souza Elias (foto abaixo), de 27 anos, estava foragido desde a madrugada de quinta-feira (19), quando a mulher foi encontrada morta e enterrada no interior da residência.
Segundo a apuração policial, o investigado foi identificado como André Apolinário, de 48 anos. A autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária diante de indícios de autoria e materialidade e, também, para garantia da ordem pública. Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado à unidade prisional, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.
A captura foi realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba. De acordo com as informações reunidas na investigação, o homem teria fugido do local após ser agredido por populares e, desde então, era procurado.
O caso segue em investigação. A Polícia Civil busca detalhar a dinâmica do crime, apurar a linha do tempo e reunir provas que sustentem a responsabilização criminal, respeitando o devido processo legal.
O crime ocorreu no bairro Rio do Ouro, em Caraguatatuba. A Polícia Militar foi acionada via Copom durante a madrugada de quinta-feira (19) após denúncia de um familiar. No imóvel, policiais relataram sinais de terra remexida e, com apoio de moradores, localizaram o corpo enterrado no interior da residência.