NICOLAU ALAYON

Jacareí visita o Nacional e mira lugar no G-8 da Série A-4

Por Marcos Eduardo Carvalho | Jacareí
Divulgação Jacareí
O Jacareí visita o Nacional na tarde deste sábado (21), a partir das 15h, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, pela quinta rodada da primeira fase no Campeonato Paulista da Série A-4.

Depois de empatar por 0 a 0 em casa com o São Caetano na rodada passada, o time comandado pelo técnico Augusto Ambrogi tenta recuperar os pontos perdidos como visitante.

Inclusive, a única vitória até agora dos jacareienses foi fora de casa, quando fez 2 a 0 no Jabaquara, há dez dias. No momento, o time da região está em nono lugar, com 4 pontos ganhos.

Por sua vez, o tradicional time da capital paulista ainda não decolou na temporada e está em 15º e penúltimo lugar, na zona de rebaixamento, com apenas um ponto somado. Inclusive, somou esse primeiro ponto na rodada anterior, quando ficou no empate por 0 a 0 contra o Vocem, em Assis.

