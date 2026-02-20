O Jacareí visita o Nacional na tarde deste sábado (21), a partir das 15h, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, pela quinta rodada da primeira fase no Campeonato Paulista da Série A-4.

Depois de empatar por 0 a 0 em casa com o São Caetano na rodada passada, o time comandado pelo técnico Augusto Ambrogi tenta recuperar os pontos perdidos como visitante.