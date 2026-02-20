O Viapol São José Vôlei tem parada dura pela frente na tarde deste sábado (21), quando visita o Cruzeiro, a partir das 18h30, no ginásio do Riacho, em Contagem (MG), pelo segundo turno da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade.
Nesta partida, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, precisa jogar muito e ainda contar com uma noite ruim do time mineiro. Afinal de contas, o Cruzeiro é o líder do torneio e um dos favoritos ao título, com 14 vitórias e apenas três derrotas em 17 partidas disputadas.
E o São José, que luta contra o rebaixamento, está em décimo lugar entre 12 times, o primeiro fora da zona de degola. Com cinco vitórias e 12 derrotas, o time da região vem de triunfo em casa sobre o Goiás, por 3 a 0, na rodada passada.
Mesmo mostrando evolução, sabe que terá dificuldades contra o Cruzeiro. E, se eventualmente conseguir ao menos levar o jogo para o tiebreak, ao menos voltará de Minas Gerais com um ponto somado.