O Viapol São José Vôlei tem parada dura pela frente na tarde deste sábado (21), quando visita o Cruzeiro, a partir das 18h30, no ginásio do Riacho, em Contagem (MG), pelo segundo turno da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade.

Nesta partida, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, precisa jogar muito e ainda contar com uma noite ruim do time mineiro. Afinal de contas, o Cruzeiro é o líder do torneio e um dos favoritos ao título, com 14 vitórias e apenas três derrotas em 17 partidas disputadas.