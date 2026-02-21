O São José visita o Santo André na manhã deste domingo (22), a partir das 10h, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela 12ª rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Invicto desde a quarta rodada, o time da região, comandado pelo técnico Jorge Castilho, ainda não perdeu com o treinador que assumiu na sexta rodada.
No meio de semana, a Águia do Vale empatou em casa por 1 a 1 com a Ferroviária, uma das favoritas ao acesso, e os jogadores saíram de campo aplaudidos. Essa sequência de jogos sem perder colocou a equipe em quarto lugar, com 18 pontos, quatro acima do rival de logo mais, o primeiro fora do G-8.
Mesmo que vença logo mais, o São José ainda não irá garantir a classificação antecipada, mas já dará um passo importante para isso. Em caso de derrota, poderá ver os times de trás de aproximarem e deixarem a tabela embolada.
Para o jogo de logo mais, o treinador não terá o zagueiro Iran, expulso contra a Ferroviária. Ainda assim, a expectativa é de que o São José faça um bom jogo e tente propor em campo, já que tem um elenco mais qualificado.
Por sua vez, o Ramalhão vem de empate por 1 a 1 com o Taubaté, fora de casa, e tenta entrar na zona de classificação.
Ficha técnica
Santo André
Gabriel Gasparotto; Miguel Ribeiro, Léo Santos, Henrique Cayres e Paulo Henrique; Felipe Santana, Elvis, Ferreira e Matheus Sacramento; Guthierres e Daniel Davi. Técnico: Maurício Copertino
São José
Gabriel Affonso; Matheus Rocha, João Ramos, Euller e Carlos Henrique; Jeferson Lima, Luis Otávio, Thomaz Carvalho e Alan Stence; Michael Paulista e Clessione. Técnico: Jorge Castilho
Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Local: estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Data: domingo, 22 de fevereiro de 2026. Horário: 10h