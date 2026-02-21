O São José visita o Santo André na manhã deste domingo (22), a partir das 10h, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela 12ª rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.

Invicto desde a quarta rodada, o time da região, comandado pelo técnico Jorge Castilho, ainda não perdeu com o treinador que assumiu na sexta rodada.