O Taubaté visita o Água Santa na tarde deste sábado (21), a partir das 16h, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, pela 12ª rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
Com apenas uma vitória em 11 jogos, o Burro da Central inicia a rodada em 14º lugar entre 16 participantes, com 9 pontos ganhos, apenas um acima do Grêmio Prudente, o primeiro time da zona de rebaixamento.
E o Taubaté, sob comando do técnico Fahel Junior, vem de dois jogos em casa, contra adversários de meio de tabela, e empatou ambos. Depois dos 3 a 3 contra o Monte Azul, ficou no 1 a 1 com o Santo André e está ainda mais pressionado na luta contra a degola.
Até agora, o único triunfo do time foi há dez dias, quando fez 2 a 1 no Votuporanguense, fora de casa. Assim, o Burrão vive a esperança de voltar a vencer fora de casa, já que como visitante parece que as atuações são melhores.
“Somar ponto é bom e fora de casa é melhor ainda. Enfrentar um dos candidatos ao Acesso, praticamente classificado, fora de casa é muito difícil. Mas na fase que estamos, temos que falar do nosso desempenho, de melhorar nosso aproveitamento”, disse o técnico taubateano, que assumiu o time já no meio do campeonato.
Novamente, ele elogiou a postura dos jogadores, porém, quer mais efetividade nas finalizações. “O que tem acontecido desde que cheguei aqui é um time de velocidade, intensidade, que procura o gol, uma equipe vertical. E agora é enfrentar um dos líderes da mesma maneira. Tenho certeza que por tudo isso e pelo que o Água Santa vem apresentando, vai ser um grande jogo”, disse Fahel, que projeta mais duas vitórias para se livrar totalmente do risco de rebaixamento.
Ficha técnica
Água Santa
Vanderlei; Cerezo, Hiago, Alisson e Roger; Willian Bahia, Marzagão e Cesinha; Nicholas, Vitão e Levi. Técnico: Ademir Fesan
Taubaté
Adílson Júnior; Leozinho, Breno, Luizão e Ítalo; Wesley Fraga, Rodrigo Gaia e Ariel; Maranhão, Macário e Romarinho. Técnico: Fahel Junior
Árbitro: João Vitor Gobi. Local: estádio Distrital do Inamar, em Diadema. Data: sábado, 21 de fevereiro de 2026. Horário: 16h