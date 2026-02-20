O Taubaté visita o Água Santa na tarde deste sábado (21), a partir das 16h, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, pela 12ª rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.

Com apenas uma vitória em 11 jogos, o Burro da Central inicia a rodada em 14º lugar entre 16 participantes, com 9 pontos ganhos, apenas um acima do Grêmio Prudente, o primeiro time da zona de rebaixamento.