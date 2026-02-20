Os mosquitos e pernilongos são insetos alados que atacam mais frequentemente no verão. Não só o barulho dessas pragas atrapalham, mas também as suas picadas. Algumas até podem passar despercebidas, e só após o contágio de alguma doença a pessoa descobre que foi atacada.
Em São José dos Campos, a crescente reclamação de moradores para infestação de pernilongos levou a Prefeitura a ampliar ações preventivas de combate aos mosquitos em todas as regiões da cidade.
Apesar de pequenos, os mosquitos e pernilongos transmitem enfermidades sérias, capazes de deixar homens e mulheres de cama. No verão, o cuidado deve ser redobrado para que não exista contágio.
No verão, os mosquitos e pernilongos possuem condições ideais para se proliferarem. O calor e umidade das chuvas fazem com que o ciclo dos insetos reduza e mais espécies voam atrás de alimentos. As fêmeas dos mosquitos se alimentam de sangue humano para desenvolver seus ovos e assim manter seu ciclo de vida ativo.
A maioria dos mosquitos e pernilongos são mais ativos no final da tarde e à noite. Eles evitam a luz do dia a todo custo porque a exposição ao sol pode desidratá-los e matá-los. Durante o dia os insetos procuram áreas frescas, sombreadas e molhadas até o anoitecer, quando retornam. Depois de uma noite de atividade, eles voltam para seus locais de descanso antes do amanhecer.
Veja 10 dicas para você se proteger dos mosquitos e pernilongos:
1) Evite áreas próximas de matas, rios, lagos e similares
2) Instale telas nas janelas
3) Contrate o serviço de dedetização de mosquitos
4) Alguns elementos atraem os mosquitos, como roupas escuras e cheiros de suor. Utilize roupas claras e não deixe o suor por muito tempo no corpo.
5) Mantenha vigilância constante em relação a água parada
6) Durma com ventilador ou ar-condicionado ligados
7) Limpe os arredores do seu ambiente para evitar manter objetos que podem ser criadouros de mosquitos
8) Proteja seu corpo com roupas e repelentes
9) Utilize repelentes
10) Utilize areia nos vasos de plantas
Se os mosquitos e pernilongos estão te atrapalhando, principalmente perto da sua casa, inseticidas domésticos não vão te ajudar. Provavelmente existe um criadouro próximo do seu ambiente e o controle de mosquitos deve ser feito tanto nas fases larval quanto adulta do inseto.