Os mosquitos e pernilongos são insetos alados que atacam mais frequentemente no verão. Não só o barulho dessas pragas atrapalham, mas também as suas picadas. Algumas até podem passar despercebidas, e só após o contágio de alguma doença a pessoa descobre que foi atacada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em São José dos Campos, a crescente reclamação de moradores para infestação de pernilongos levou a Prefeitura a ampliar ações preventivas de combate aos mosquitos em todas as regiões da cidade.