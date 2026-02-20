A crescente reclamação de moradores para infestação de pernilongos em São José dos Campos levou a Prefeitura a ampliar ações preventivas de combate aos mosquitos em todas as regiões da cidade, especialmente durante o verão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Leia mais: Veja 10 dicas de como se proteger de mosquitos e pernilongos

