A crescente reclamação de moradores para infestação de pernilongos em São José dos Campos levou a Prefeitura a ampliar ações preventivas de combate aos mosquitos em todas as regiões da cidade, especialmente durante o verão.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Leia mais: Veja 10 dicas de como se proteger de mosquitos e pernilongos
O alto volume de chuvas e o calor favorecem a proliferação dos pernilongos, que serão combatidos com diversas estratégias, segundo a Prefeitura.
Até o fim da estação, informou a administração municipal, as equipes vão aplicar fumacê de segunda a sexta-feira nos bairros, como “medida estratégica de prevenção e redução de mosquitos”.
A nebulização ocorre no período diurno e noturno, no horário de maior atividade dos insetos e de melhor dispersão do produto, potencializando a eficácia da ação. A aplicação atinge prioritariamente os pernilongos, preservando outras espécies importantes para o equilíbrio ambiental.
Nas redes sociais, centenas de moradores de São José postaram mensagens reclamando da infestação dos pernilongos.
Na última sexta-feira (13), uma mãe registrou imagens mostrando grande concentração de insetos nas paredes da Escola Municipal Professora Sebastiana Cobra, no Jardim das Indústrias, ampliando a preocupação da população.
Moradores das regiões norte, centro, sul, leste e sudeste também relataram aumento significativo de pernilongos nas últimas semanas, período marcado pela combinação de chuvas frequentes e altas temperaturas, condições favoráveis à proliferação dos insetos.
Nebulização.
A Prefeitura informou que a programação semanal do fumacê contempla todas as regiões do município e é definida com base em vistorias técnicas e nas demandas registradas pelos cidadãos por meio da Central 156. Em caso de chuva ou ventos fortes, o cronograma poderá ter ajustes.
Nesta sexta-feira (20), as equipes atuarão nas regiões oeste (Jardim das Indústrias, Aquarius e Urbanova), sudeste (Capuava e São Judas Tadeu) e sul (Parque Industrial e Condomínio Azaleias).
Durante a passagem do veículo, os moradores devem manter portas e janelas abertas para permitir que o produto alcance áreas internas próximas às residências. Recomenda-se ainda proteger alimentos e utensílios e manter animais domésticos em local seguro.
Combate à dengue.
Paralelamente, o carro antidengue também percorre os bairros para eliminar outro mosquito: o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Equipado com nebulizador acoplado, o veículo aplica inseticidas mais eficazes, de forma ágil e direcionada para proteger a população.
Segundo a Prefeitura, as equipes percorrem os locais nos horários de maior atividade desse inseto – início da manhã e fim da tarde. Para potencializar o efeito do produto, os moradores devem abrir as portas e janelas de casa durante a aplicação, permitindo que o inseticida atinja os ambientes internos, onde os mosquitos costumam se alojar.
A programação diária pode ser consultada no site oficial da Prefeitura, que reúne todas as frentes de atuação contra a dengue, como controle de criadouros, nebulização costal e a Operação Casa Limpa.
“A colaboração da população, eliminando recipientes com água parada e permitindo a entrada dos agentes de combate às endemias para verificar os possíveis focos, é fundamental para reduzir riscos e proteger a saúde coletiva durante o verão”, disse a Prefeitura.
Em 2026, a cidade registra 192 casos confirmados de dengue e uma morte em investigação, além de 886 casos suspeitos da doença. Os dados são do governo estadual.