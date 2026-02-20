A Prefeitura de Taubaté liberou nessa sexta-feira (20) os carnês virtuais da taxa de lixo, que será cobrada pela primeira vez em 2026. De forma online, é possível consultar o valor que será pago clicando aqui. É necessário informar o número de inscrição do imóvel (BC) e CPF/CNPJ do proprietário para visualizar.
Também nessa sexta-feira, foram liberados os carnês virtuais do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2026. Para consultar o valor a ser pago desse tributo, clique aqui. No caso do IPTU, como houve a revisão da planta genérica de valores imobiliários no fim do ano passado, o imposto terá aumento de até 1.382%. Em toda a cidade, o aumento médio será de 99%. Porém, como haverá um limitador anual, serão aplicados aumentos anuais sucessivos de até 20% no imposto, até que todo o percentual seja atingido em cada imóvel.
Fisicamente, a distribuição dos 140 mil carnês começará ainda esse mês. A taxa de lixo virá no mesmo carnê do IPTU, em folhas de cor diferente. Os vencimentos iniciam em 10 de março. São três formas de pagamento: cota única com 10% de desconto em 10 de março; cota única com 5% de desconto em 10 de abril; ou em 10 parcelas mensais, entre março e dezembro, sempre no dia 10, sem desconto.
A Prefeitura criou uma página para esclarecer dúvidas sobre o IPTU e a taxa de lixo. Clique aqui para acessá-la.
Taxa.
Criada no ano passado, a taxa de lixo é calculada com base na área construída do imóvel (em m²). Para 2026, o valor residencial será de aproximadamente R$ 1,25 a cada metro quadrado. No caso de comércios, a taxa prevista é cerca de R$ 2,09 por metro quadrado. E para imóveis industriais, o valor aproximado é de R$ 7,31, também por metro quadrado.
Segundo a Prefeitura, o custo médio da taxa para residências será de R$ 243,26. Para comércios, de R$ 919,19. E para indústrias, de R$ 13.005,24.
A Prefeitura espera arrecadar R$ 33,2 milhões com a taxa de lixo esse ano.