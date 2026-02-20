A Prefeitura de Taubaté liberou nessa sexta-feira (20) os carnês virtuais da taxa de lixo, que será cobrada pela primeira vez em 2026. De forma online, é possível consultar o valor que será pago clicando aqui. É necessário informar o número de inscrição do imóvel (BC) e CPF/CNPJ do proprietário para visualizar.

Também nessa sexta-feira, foram liberados os carnês virtuais do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2026. Para consultar o valor a ser pago desse tributo, clique aqui. No caso do IPTU, como houve a revisão da planta genérica de valores imobiliários no fim do ano passado, o imposto terá aumento de até 1.382%. Em toda a cidade, o aumento médio será de 99%. Porém, como haverá um limitador anual, serão aplicados aumentos anuais sucessivos de até 20% no imposto, até que todo o percentual seja atingido em cada imóvel.