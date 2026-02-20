Condenado a 20 anos de prisão pelo latrocínio que resultou na morte do policial civil Yan Mílton Oliveira de Souza, o arquiteto Hélio Ramos Neto, de 38 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (19) em São José dos Campos.

Ele vivia desde 2012 no Jardim Apolo 2, área nobre da cidade, mesmo estando foragido da Justiça da Bahia.

