Três pessoas foram presas em operação da Polícia Civil em Lorena e Guaratinguetá no combate ao tráfico de drogas. Também foram apreendidas armas e porções de drogas.

A ação foi realizada nessa quinta-feira (20), durante cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp