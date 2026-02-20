Três pessoas foram presas em operação da Polícia Civil em Lorena e Guaratinguetá no combate ao tráfico de drogas. Também foram apreendidas armas e porções de drogas.
A ação foi realizada nessa quinta-feira (20), durante cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.
Participaram da operação policiais da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Guaratinguetá, com apoio da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e da Polícia Militar. Os mandados foram cumpridos em imóveis nos bairros Vila Rica, em Lorena, e Campinho, em Guaratinguetá.
Segundo a Polícia Civil, um dos investigados já havia sido preso pela Polícia Militar durante patrulhamento de rotina na manhã do mesmo dia. Equipes passaram a realizar diligências nas imediações da residência do casal investigado, na Vila Rica, onde foi constatada movimentação típica de usuários de drogas.
A mulher investigada chegou ao imóvel em um veículo Ford Ka, acompanhada de um homem ainda não identificado. Após deixarem materiais em uma casa em reforma, ela saiu novamente com o carro e foi abordada pela Polícia Militar.
No momento da incursão policial, dois indivíduos tentaram fugir pelos fundos do imóvel, mas um deles acabou detido. Ao todo, três pessoas foram presas e encaminhadas à delegacia.
Durante as buscas, os policiais localizaram entorpecentes escondidos em diferentes pontos da casa, inclusive no interior de forros de gesso e sob eletrodomésticos.
Foram apreendidas porções e tijolos de cocaína, crack, maconha, dry e K9, parte já fracionada para venda. Também foram encontradas munições calibre .38, uma pistola Browning calibre .32 com 10 munições no carregador, além de balanças de precisão, facas, embalagens plásticas e fitas adesivas utilizadas para preparo e distribuição da droga.
Grande quantidade de dinheiro em espécie foi recolhida em vários cômodos da residência. No quarto do casal, foi localizada ainda uma carta com orientações e valores supostamente enviada pelo investigado que se encontra preso.
No imóvel alvo no bairro Campinho, em Guaratinguetá, os policiais apreenderam tijolos de maconha, parte armazenada em caixa plástica e parte sobre o telhado. Também foram recolhidas balança, faca com resquícios de droga e cinco telefones celulares.
No local estavam uma mulher, uma criança menor de idade e um bebê de quatro meses. A responsável pelo imóvel e os objetos apreendidos foram encaminhados para apreciação da autoridade policial.
A Polícia Civil informou que diligências continuam para localizar os suspeitos que conseguiram fugir durante a ação. O caso segue sob investigação da Dise de Guaratinguetá.