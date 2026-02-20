O programa Arte nos Bairros, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, abre nesta terça-feira (24) as inscrições para 180 oficinas de arte em São José dos Campos.

São oferecidas 2800 vagas gratuitas para vivências em música, teatro, circo, economia criativa, entre outras. As atividades são destinadas a pessoas de todas as idades e sem a exigência de experiência prévia.

