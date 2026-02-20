20 de fevereiro de 2026
ATIVIDADES GRATUITAS

SJC: Arte nos Bairros tem 2.800 vagas em 180 oficinas

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação Paulo Amaral/FCCR
O programa Arte nos Bairros, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, abre nesta terça-feira (24) as inscrições para 180 oficinas de arte em São José dos Campos.

São oferecidas 2800 vagas gratuitas para vivências em música, teatro, circo, economia criativa, entre outras. As atividades são destinadas a pessoas de todas as idades e sem a exigência de experiência prévia.

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo aplicativo São José Viva até o dia 7 de março, selecionando a oficina disponível na Casa de Cultura mais próxima.

