O bairro Vila das Flores, na zona sul de São José dos Campos, receberá um novo empreendimento voltado às famílias da faixa 2 do programa Minha Casa, Minha Vida.
A construtora MRV é a responsável pelo projeto Residencial Campo do Cerrado que ocupará um terreno de mais de 7 mil m².
O projeto
Duas torres residenciais estão previstas para serem construídas na avenida Aristides José Colla Francisco, nº 151.
As unidades contarão com dois dormitórios de 35,27 m² e a área comum será contemplada com playground, espaço kids, áreas de convivência, churrasqueira, salão de festas com copa e bicicletário.
O projeto inclui dispositivos para economia de água e energia, coleta seletiva e previsão de medição individualizada de água e gás.