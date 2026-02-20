O bairro Vila das Flores, na zona sul de São José dos Campos, receberá um novo empreendimento voltado às famílias da faixa 2 do programa Minha Casa, Minha Vida.

A construtora MRV é a responsável pelo projeto Residencial Campo do Cerrado que ocupará um terreno de mais de 7 mil m².

O projeto