20 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
VILA DAS FLORES

Novo 'Minha Casa, Minha Vida' será implantado na zona sul de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/MRV
Localização do Residencial Campo do Cerrado
O bairro Vila das Flores, na zona sul de São José dos Campos, receberá um novo empreendimento voltado às famílias da faixa 2 do programa Minha Casa, Minha Vida.

A construtora MRV é a responsável pelo projeto Residencial Campo do Cerrado que ocupará um terreno de mais de 7 mil m².

O projeto


Duas torres residenciais estão previstas para serem construídas na avenida Aristides José Colla Francisco, nº 151.

As unidades contarão com dois dormitórios de 35,27 m² e a área comum será contemplada com playground, espaço kids, áreas de convivência, churrasqueira, salão de festas com copa e bicicletário.

O projeto inclui dispositivos para economia de água e energia, coleta seletiva e previsão de medição individualizada de água e gás.

