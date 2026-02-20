Após o Carnaval, o litoral paulista tem 33 praias impróprias, sendo 12 delas no Litoral Norte. Na região, metade das praias não recomendadas e sinalizadas com bandeira vermelha estão localizadas em Ilhabela.

O balanço foi atualizado nesta quinta-feira (19), pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).



Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Litoral Norte