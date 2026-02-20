20 de fevereiro de 2026
BALNEABILIDADE

Litoral Norte tem 12 praias impróprias; metade fica em Ilhabela

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Cetesb
Seis praias em Ilhabela receberam bandeira vermelha da Cetesb
Seis praias em Ilhabela receberam bandeira vermelha da Cetesb

Após o Carnaval, o litoral paulista tem 33 praias impróprias, sendo 12 delas no Litoral Norte. Na região, metade das praias não recomendadas e sinalizadas com bandeira vermelha estão localizadas em Ilhabela.

O balanço foi atualizado nesta quinta-feira (19), pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).


Litoral Norte

De acordo com o relatório, as praias sinalizadas com a bandeira vermelha na região norte são:

  • Ilhabela: Barreiros Sul , Perequê , Portinho , Grande , Curral e Veloso;
  • Ubatuba: Rio Itamambuca, Itaguá - Av. Leovegildo, 240, Itaguá - Av. Leovegildo, 1724 , Enseada e Lázaro;
  • São Sebastião: Boraceia - R. Cubatão;

Em Caraguatatuba, todas as praias são consideradas próprias para banho no momento.

Riscos

Uma praia é considerada imprópria quando a Cetesb identifica uma concentração excessiva de bactérias provenientes, em geral, de contaminação por esgoto, o que representa riscos à saúde dos banhistas.

A recomendação do órgão é não tomar banho nas águas das praias sinalizadas com a bandeira vermelha.

Os alertas de classificação são válidos até o  próximo boletim de balneabilidade, que será divulgado no dia 26 de fevereiro.

