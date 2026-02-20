Após o Carnaval, o litoral paulista tem 33 praias impróprias, sendo 12 delas no Litoral Norte. Na região, metade das praias não recomendadas e sinalizadas com bandeira vermelha estão localizadas em Ilhabela.
O balanço foi atualizado nesta quinta-feira (19), pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).
Litoral Norte
De acordo com o relatório, as praias sinalizadas com a bandeira vermelha na região norte são:
- Ilhabela: Barreiros Sul , Perequê , Portinho , Grande , Curral e Veloso;
- Ubatuba: Rio Itamambuca, Itaguá - Av. Leovegildo, 240, Itaguá - Av. Leovegildo, 1724 , Enseada e Lázaro;
- São Sebastião: Boraceia - R. Cubatão;
Em Caraguatatuba, todas as praias são consideradas próprias para banho no momento.
Riscos
Uma praia é considerada imprópria quando a Cetesb identifica uma concentração excessiva de bactérias provenientes, em geral, de contaminação por esgoto, o que representa riscos à saúde dos banhistas.
A recomendação do órgão é não tomar banho nas águas das praias sinalizadas com a bandeira vermelha.
Os alertas de classificação são válidos até o próximo boletim de balneabilidade, que será divulgado no dia 26 de fevereiro.