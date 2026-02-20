20 de fevereiro de 2026
OBRAS

Pedestres ganham novas passarelas na Via Dutra em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vigas das novas passarelas na Dutra em São José dos Campos
Vigas das novas passarelas na Dutra em São José dos Campos

A operação de lançamento de vigas para as novas passarelas na Via Dutra foi concluída na madrugada desta sexta-feira (20), em São José dos Campos.

Para execução, houve interdição da pista expressa nos dois sentidos da via, com a implantação de desvios temporários.

Operação

Os trabalhos ocorreram simultaneamente nos km 149,724 e 150,376, segundo a CCR RioSP (Concessionária de Rodovias do Vale do Paraíba), responsável pela obra.

No km 149, a viga lançada possui quase 36 metros e pesa 60 toneladas, enquanto a estrutura do km 150 mede 36,60 metros e pesa 57 toneladas.

Melhorias

As novas passarelas contam com iluminação, grades laterais e cobertura para proteção dos pedestres e para evitar o lançamento de objetos na pista.

As estruturas estão sendo equipadas com rampas de acesso, substituindo escadas em locais estratégicos para garantir a acessibilidade.

A concessionária confirmou que a operação foi finalizada com sucesso e sem qualquer intercorrência e contou com o acompanhamento de equipes de operação e da Polícia Rodoviária Federal.

