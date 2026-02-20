A operação de lançamento de vigas para as novas passarelas na Via Dutra foi concluída na madrugada desta sexta-feira (20), em São José dos Campos.
Para execução, houve interdição da pista expressa nos dois sentidos da via, com a implantação de desvios temporários.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Operação
Os trabalhos ocorreram simultaneamente nos km 149,724 e 150,376, segundo a CCR RioSP (Concessionária de Rodovias do Vale do Paraíba), responsável pela obra.
No km 149, a viga lançada possui quase 36 metros e pesa 60 toneladas, enquanto a estrutura do km 150 mede 36,60 metros e pesa 57 toneladas.
Melhorias
As novas passarelas contam com iluminação, grades laterais e cobertura para proteção dos pedestres e para evitar o lançamento de objetos na pista.
As estruturas estão sendo equipadas com rampas de acesso, substituindo escadas em locais estratégicos para garantir a acessibilidade.
A concessionária confirmou que a operação foi finalizada com sucesso e sem qualquer intercorrência e contou com o acompanhamento de equipes de operação e da Polícia Rodoviária Federal.