Uma mulher foi presa por porte ilegal de arma de fogo no bairro Dom Bosco, em São José dos Campos, e uma outra foi qualificada como testemunha.

A prisão ocorreu na madrugada desta sexta-feira (20), durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela região.

Ocorrência