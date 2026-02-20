20 de fevereiro de 2026
PORTE ILEGAL DE ARMA

Mulher é presa pela PM com revólver calibre .32 em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/46º BPM-I
Revólver apreendido com mulher no bairro Dom Bosco, em São José dos Campos
Revólver apreendido com mulher no bairro Dom Bosco, em São José dos Campos

Uma mulher foi presa por porte ilegal de arma de fogo no bairro Dom Bosco, em São José dos Campos, e uma outra foi qualificada como testemunha.

A prisão ocorreu na madrugada desta sexta-feira (20), durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela região.

Ocorrência

A equipe avistou um grupo de quatro pessoas que correram em direção a uma área de mata ao perceberem a presença da viatura. Os policiais conseguiram alcançar e abordar as duas mulheres.

Uma delas, de 30 anos, informou ter dispensado uma arma junto a um poste e indicou o local. Foi localizado e apreendido um revólver da marca INA, calibre .32, oxidado, desmuniciado e com numeração raspada.

A responsável foi presa por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e a outra foi qualificada como testemunha, ouvida e liberada.

