Uma mulher foi presa por porte ilegal de arma de fogo no bairro Dom Bosco, em São José dos Campos, e uma outra foi qualificada como testemunha.
A prisão ocorreu na madrugada desta sexta-feira (20), durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela região.
Ocorrência
A equipe avistou um grupo de quatro pessoas que correram em direção a uma área de mata ao perceberem a presença da viatura. Os policiais conseguiram alcançar e abordar as duas mulheres.
Uma delas, de 30 anos, informou ter dispensado uma arma junto a um poste e indicou o local. Foi localizado e apreendido um revólver da marca INA, calibre .32, oxidado, desmuniciado e com numeração raspada.
A responsável foi presa por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e a outra foi qualificada como testemunha, ouvida e liberada.