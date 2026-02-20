A jovem morreu na manhã de quarta-feira (18), em Santa Rita do Passa Quatro, após perder o controle do veículo no km 257,8 da pista norte da rodovia.

A frase escrita pelo pai de Giulia Bortolon Parreira resume a dor devastadora deixada pela morte da jovem de 27 anos, vítima de um acidente na Anhanguera . A despedida emocionou moradores do Vale e mobilizou centenas de mensagens de solidariedade.

Nas redes sociais, o pai postou uma homenagem à filha, que emocionou familiares e amigos. “Não vou suportar essa dor! Simplesmente perdi a minha metade”, escreveu o pai.

"Não sei como vou continuar minha vida sem você, pedacinho de mim! Minha filha amada. Por que você tinha que partir assim? Tínhamos tanto para nos amarmos ainda. Essa dor não vai passar. Meu coração vai sangrar o resto da minha vida. Como vou viver sem você agora? Eu daria tudo para estar no seu lugar, meu amor. Deus receba a minha joia em teus braços, cuida dela pra mim", afirmou o pai.

Em outra publicação, a família agradeceu as manifestações de apoio recebido neste momento trágico. “Eu e minha família agradecemos a cada pessoa que nos enviou uma palavra de conforto e a todos que puderam comparecer à despedida. Saibam que suas orações nos mantiveram de pé.”

Como foi o acidente na Anhanguera