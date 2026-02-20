“Deus, cuida dela pra mim.”
A frase escrita pelo pai de Giulia Bortolon Parreira resume a dor devastadora deixada pela morte da jovem de 27 anos, vítima de um acidente na Anhanguera. A despedida emocionou moradores do Vale e mobilizou centenas de mensagens de solidariedade.
A jovem morreu na manhã de quarta-feira (18), em Santa Rita do Passa Quatro, após perder o controle do veículo no km 257,8 da pista norte da rodovia.
Nas redes sociais, o pai postou uma homenagem à filha, que emocionou familiares e amigos. “Não vou suportar essa dor! Simplesmente perdi a minha metade”, escreveu o pai.
"Não sei como vou continuar minha vida sem você, pedacinho de mim! Minha filha amada. Por que você tinha que partir assim? Tínhamos tanto para nos amarmos ainda. Essa dor não vai passar. Meu coração vai sangrar o resto da minha vida. Como vou viver sem você agora? Eu daria tudo para estar no seu lugar, meu amor. Deus receba a minha joia em teus braços, cuida dela pra mim", afirmou o pai.
Em outra publicação, a família agradeceu as manifestações de apoio recebido neste momento trágico. “Eu e minha família agradecemos a cada pessoa que nos enviou uma palavra de conforto e a todos que puderam comparecer à despedida. Saibam que suas orações nos mantiveram de pé.”
Como foi o acidente na Anhanguera
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 5h15. Giulia perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e colidiu contra uma placa de sinalização. Em seguida, o carro atingiu a defensa metálica.
Ela ficou presa às ferragens e morreu ainda no local. De acordo com o Centro de Controle Multimodal (CCM), houve bloqueio total das faixas durante o atendimento da ocorrência, o que provocou congestionamento na rodovia.
Comoção no Vale do Paraíba
Moradora da região, Giulia foi sepultada nesta quinta-feira (19), em Jacareí, no Cemitério Campo da Saudade (Avareí). A morte precoce da jovem gerou forte repercussão nas redes sociais. A avó, Águeda Silva, escreveu: “Meu coração está em frangalhos. Minha neta primogênita. Vai em paz, Giulia.”
Amigos também prestaram homenagens, destacando a juventude e os sonhos interrompidos.