Dois homens, procurados pelo crime de estupro de vulnerável, foram presos em São José dos Campos. Um deles preventivamente e o outro para cumprir pena de 12 anos em regime fechado.

Na tarde de quinta-feira (19), policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) os localizaram logo após a expedição de mandados de prisão pela Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Foro local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp