Dois homens, procurados pelo crime de estupro de vulnerável, foram presos em São José dos Campos. Um deles preventivamente e o outro para cumprir pena de 12 anos em regime fechado.
Na tarde de quinta-feira (19), policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) os localizaram logo após a expedição de mandados de prisão pela Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Foro local.
A primeira prisão ocorreu no Jardim Aquarius após as equipes receberem informações de que o suspeito não estava no endereço inicial, no bairro Residencial União. O homem, de 71 anos, possuía um mandado de prisão preventiva em aberto.
Já a segunda detenção ocorreu no bairro Santa Lúcia, onde um homem de 41 anos foi capturado para cumprimento de pena definitiva de 12 anos em regime fechado, decorrente de condenação transitada em julgado.
Ambos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária e permaneceram à disposição da Justiça.