Um adolescente foi apreendido em Jacareí com 788 gramas de cocaína em uma mochila.

A ação ocorreu na quinta-feira (19), em diligência militar pelo bairro Parque Meia Lua, após denúncias de recebimento de drogas para venda na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp