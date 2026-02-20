20 de fevereiro de 2026
Logo Sampi
Logo Sampi
TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente pago para armazenar drogas é apreendido em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/41º BPM-I
788 gramas de cocaína foram apreendidas
Um adolescente foi apreendido em Jacareí com 788 gramas de cocaína  em uma mochila.

A ação ocorreu na quinta-feira (19), em diligência militar pelo bairro Parque Meia Lua, após denúncias de recebimento de drogas para venda na região.

O menor foi abordado por policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). Com ele, foram localizados e apreendidos 416 pinos de cocaína, o equivalente a 788 gramas. 

Ele confessou que receberia R$ 1.000 para guardar o entorpecente, sendo apreendido e qualificado como sindicado, deverá responder por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

