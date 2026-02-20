Garupa em moto fez uma sequência de disparos contra um jovem na noite de quinta-feira (19), em Guaratinguetá, e a vítima foi socorrida para a UPA, onde permaneceu consciente e orientada, segundo o boletim de ocorrência.
A ocorrência foi registrada nas imediações do Centro Esportivo Unificado, pela rua Antônio Ramos, no bairro Jardim do Vale. A Polícia Militar foi acionada via Copom e, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída, com ferimentos por arma de fogo no antebraço esquerdo, ombro esquerdo e região lombar.
O caso é investigado como tentativa de homicídio. Em outra ocorrência recente envolvendo moto e tiros no município, dois jovens foram atacados no bairro Engenheiro Neiva.
De acordo com o registro policial, a vítima relatou que o autor teria passado pelo local na garupa de uma motocicleta e efetuado cerca de sete tiros, sendo que três a atingiram. O jovem, de 18 anos, afirmou que não teria desavença pessoal com o suspeito e disse acreditar que o atentado possa ter relação com disputas entre bairros.
O boletim menciona que a vítima associou a tensão entre grupos dos bairros Flamboyant e Jardim do Vale a um homicídio registrado durante o período de carnaval.
Segundo o relato colhido, o atirador foi reconhecido e seria morador do bairro Flamboyant 1. A vítima estava com a namorada no momento do ataque, e familiares foram cientificados. A perícia foi acionada para as providências no local.
O jovem permaneceu em observação médica e, conforme o boletim, o disparo na região lombar não teria apresentado orifício de saída, com necessidade de exame de tomografia para localizar o projétil.
A Polícia Civil vai apurar a motivação e as circunstâncias do crime, além de reunir imagens e depoimentos que possam confirmar a dinâmica e a participação do garupa em moto.