Garupa em moto fez uma sequência de disparos contra um jovem na noite de quinta-feira (19), em Guaratinguetá, e a vítima foi socorrida para a UPA, onde permaneceu consciente e orientada, segundo o boletim de ocorrência.

A ocorrência foi registrada nas imediações do Centro Esportivo Unificado, pela rua Antônio Ramos, no bairro Jardim do Vale. A Polícia Militar foi acionada via Copom e, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída, com ferimentos por arma de fogo no antebraço esquerdo, ombro esquerdo e região lombar.

O caso é investigado como tentativa de homicídio. Em outra ocorrência recente envolvendo moto e tiros no município, dois jovens foram atacados no bairro Engenheiro Neiva.