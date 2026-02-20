20 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EM UBATUBA

PM prende homem e apreende 2.570 pinos de cocaína no Estufa 2

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Drogas apreendidas no Estufa 2, Ubatuba
Drogas apreendidas no Estufa 2, Ubatuba

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes em Ubatuba. A ação ocorreu na quinta-feira (19), após a Polícia Militar receber informações de que ele armazenava drogas na rua Esporte Clube Goiás, no bairro Estufa 2.

Em diligência ao local, a equipe abordou o suspeito e localizou com ele uma mochila contendo o material já fracionado e pronto para a venda, destinado ao abastecimento do tráfico na região. Foram apreendidos 2.570 pinos de cocaína (aproximadamente 1,845 kg), 25 porções de metanfetamina (“ice”) e R$ 310 em dinheiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homem confessou que recebia pagamento para armazenar e distribuir os entorpecentes. Diante dos fatos, ele foi conduzido às providências legais cabíveis e permanece à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários