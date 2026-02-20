Um homem foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes em Ubatuba. A ação ocorreu na quinta-feira (19), após a Polícia Militar receber informações de que ele armazenava drogas na rua Esporte Clube Goiás, no bairro Estufa 2.

Em diligência ao local, a equipe abordou o suspeito e localizou com ele uma mochila contendo o material já fracionado e pronto para a venda, destinado ao abastecimento do tráfico na região. Foram apreendidos 2.570 pinos de cocaína (aproximadamente 1,845 kg), 25 porções de metanfetamina (“ice”) e R$ 310 em dinheiro.

