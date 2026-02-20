20 de fevereiro de 2026
DEMANDA ATENDIDA

Árvore que ocultava iluminação desde 2024 é podada na Vila Sinhá

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
OVALE
Iluminação pública era ocultada por árvore
Iluminação pública era ocultada por árvore

A Prefeitura de São José dos Campos realizou a poda de uma árvore de grande porte que ocultava a iluminação pública na rua Francisco João Leme, na Vila Sinhá.

A intervenção era aguardada pela comunidade desde junho de 2024, conforme divulgado pelo OVALE.

O Problema

A árvore, localizada na calçada, apresentava risco iminente de queda sobre residências e comprometia diretamente a rede elétrica. 

Segundo relatos dos moradores, a situação se agravava em dias de chuva, com galhos enroscados na fiação provocando curtos-circuitos e faíscas. Além do perigo físico, a copa densa cobria a luminária do poste, deixando o trecho da via em completa escuridão durante a noite e se virava para dentro de uma residência.

Histórico 

O primeiro chamado via 156 foi registrado em 29 de junho de 2024, mas o problema persistiu ao longo de 2025 e início de 2026, quando o poder público priorizou a demanda por meio da Secretaria de Manutenção da Cidade.

Pendências 

Embora a poda tenha liberado a iluminação pública, o serviço ainda não foi totalmente concluído. Uma parte da manutenção depende da EDP, concessionária de energia da região. 

A empresa afirmou que já está ciente e em fase de verificação da demanda para realizar os ajustes necessários na fiação.

