A Prefeitura de São José dos Campos realizou a poda de uma árvore de grande porte que ocultava a iluminação pública na rua Francisco João Leme, na Vila Sinhá.

A intervenção era aguardada pela comunidade desde junho de 2024, conforme divulgado pelo OVALE.

