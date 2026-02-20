Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem armado no bairro Bonfim, em Taubaté.

A ação ocorreu na quinta-feira (19), por volta das 16h, durante patrulhamento.

O homem portava uma pistola Glock Cal. 45 mm, uma arma de fogo de uso restrito, com a numeração raspada. Além da arma, foram localizadas e apreendidas 3 munições do mesmo calibre e 3 estojos deflagrados cal. .38.