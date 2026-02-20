20 de fevereiro de 2026
Logo Sampi
Logo Sampi
ARMA DE USO RESTRITO

Baep prende homem com arma e munições deflagradas em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/3º Baep
Baep apreendeu pistola Glock de uso restrito
Baep apreendeu pistola Glock de uso restrito

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem armado no bairro Bonfim, em Taubaté.
A ação ocorreu na quinta-feira (19), por volta das 16h, durante patrulhamento.

O homem portava uma pistola Glock Cal. 45 mm, uma arma de fogo de uso restrito, com a numeração raspada. Além da arma, foram localizadas e apreendidas 3 munições do mesmo calibre e 3 estojos deflagrados cal. .38.

A ocorrência foi apresentada no plantão da Polícia Judiciária de Taubaté.

