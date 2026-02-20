20 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE DE TRÁFICO

Adolescentes são apreendidos com 198 porções de drogas em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/3º Baep
Apreensões com adolescentes no Cecap 2, Taubaté
Apreensões com adolescentes no Cecap 2, Taubaté

Dois adolescentes foram apreendidos com drogas durante uma operação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em Taubaté, na quinta-feira (19).

A ação ocorreu por volta das 17h30 no bairro Cecap 2. Com os menores, foram encontrados um tijolo de maconha e 198 porções de drogas diversas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao todo, foram apreendidos:

  • 84 microtubos de crack;
  • 52 Papelotes de cocaína;
  • 43 eppendorfs de cocaína;
  • 19 papelotes de crack;
  • um tijolo de maconha;
  • um rádio comunicador;

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Taubaté.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários