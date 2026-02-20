Dois adolescentes foram apreendidos com drogas durante uma operação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em Taubaté, na quinta-feira (19).
A ação ocorreu por volta das 17h30 no bairro Cecap 2. Com os menores, foram encontrados um tijolo de maconha e 198 porções de drogas diversas.
Ao todo, foram apreendidos:
- 84 microtubos de crack;
- 52 Papelotes de cocaína;
- 43 eppendorfs de cocaína;
- 19 papelotes de crack;
- um tijolo de maconha;
- um rádio comunicador;
A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Taubaté.