20 de fevereiro de 2026
FORAGIDO

Procurado por roubo é preso pelo Baep no Campos de São José

Por Da redação | São José dos Campos
Um homem procurado pela Justiça foi preso no bairro Campos de São José, em São José dos Campos.

A ação ocorreu durante patrulhamento militar, por volta das 17h de quinta-feira (19). Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram e identificaram o suspeito, que tinha mandado de prisão em aberto por roubo.

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permanece preso e à disposição da Justiça.

