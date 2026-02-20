20 de fevereiro de 2026
FORAGIDO

Agressor procurado pela Justiça é preso no centro de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Com mandado de prisão por lesão corporal, um homem procurado pela Justiça foi localizado e preso na região central de São José dos Campos.

A ação ocorreu na quinta-feira (19), por volta das 14h40, quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o suspeito na rua Siqueira Campos.

Nada de ilícito foi encontrado em busca pessoal, mas em consulta aos dados, constatou-se o mandado de prisão em aberto.

Ele foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permanece à disposição da Justiça.

