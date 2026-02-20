Com mandado de prisão por lesão corporal, um homem procurado pela Justiça foi localizado e preso na região central de São José dos Campos.

A ação ocorreu na quinta-feira (19), por volta das 14h40, quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o suspeito na rua Siqueira Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp