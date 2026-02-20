Um homem procurado pela Justiça por furto foi localizado e preso por policiais militares em São José dos Campos.
A ação ocorreu por volta das 15h30 de quinta-feira (19), quando equipes do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam a informação de que o homem estava na rua Marialva, no bairro Santa Hermínia.
No endereço indicado, o suspeito foi encontrado e abordado. Inicialmente, ele apresentou documentos de outras pessoas, mas acabou revelando sua verdadeira identidade.
Após a identificação, confirmou-se a condição de procurado pela Justiça, com mandado de prisão em aberto por furto.
O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.