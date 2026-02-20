Um homem procurado pela Justiça por furto foi localizado e preso por policiais militares em São José dos Campos.

A ação ocorreu por volta das 15h30 de quinta-feira (19), quando equipes do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam a informação de que o homem estava na rua Marialva, no bairro Santa Hermínia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp