Uma residência localizada na rua Maria Ribeiro Martins, no bairro Jardim Madureira, em São José dos Campos, foi atingida por um incêndio na noite de quinta-feira (19).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento e no local, constatou que as chamas se restringiam a um dos quartos do imóvel, uma área de 18 m².

