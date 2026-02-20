20 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
JARDIM MADUREIRA

Residência em São José é atingida por incêndio

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Uma residência localizada na rua Maria Ribeiro Martins, no bairro Jardim Madureira, em São José dos Campos, foi atingida por um incêndio na noite de quinta-feira (19).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento e no local, constatou que as chamas se restringiam a um dos quartos do imóvel, uma área de 18 m².

A equipe usou cerca de 2 m³ de água para apagar as chamas e realizar o rescaldo e na sequência, deixou a área em segurança.

Ninguém ficou ferido e as causas do incidente ainda são desconhecidas.

Comentários