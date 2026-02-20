De cada 10 mortos em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba nos últimos 12 meses, quase cinco perderam a vida em rodovias, com liderança da rodovia Presidente Dutra e de estradas estaduais.

O período vai de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026 e contabiliza 383 pessoas mortas em acidentes de trânsito na região, das quais 209 perderam a vida em rodovias e estradas e 157 em vias urbanas.