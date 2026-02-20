De cada 10 mortos em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba nos últimos 12 meses, quase cinco perderam a vida em rodovias, com liderança da rodovia Presidente Dutra e de estradas estaduais.
O período vai de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026 e contabiliza 383 pessoas mortas em acidentes de trânsito na região, das quais 209 perderam a vida em rodovias e estradas e 157 em vias urbanas.
Os dados são do Infosiga 3.0, versão atualizada da plataforma de dados e estatísticas do Detran-SP sobre o trânsito do estado. Na lista das 10 estradas mais mortais, aparecem duas rodovias federais e oito estaduais. Elas registraram 174 mortes nos últimos 12 meses, 45% da totalidade da região.
Estradas.
A Via Dutra lidera o ranking de mortes no trânsito com 76 óbitos na região nos últimos 12 meses, entre 74 sinistros fatais. A estrada teve ainda 803 acidentes sem mortes.
Parte da rodovia Rio-Santos, a SP-055 aparece em segundo lugar, com 35 mortes no Litoral Norte, entre 28 sinistros fatais. A estrada tem mais 139 acidentes sem óbitos.
A SP-062, conhecida como estrada-velha e que corta várias cidades da região, é a terceira do ranking, com 14 óbitos em acidentes nos últimos 12 meses. A estrada registrou 12 sinistros fatais e 20 não fatais.
Em seguida, aparecem as rodovias: SP-070 (12 mortes), a BR-101 (10), a SP-65 (6), a SP-123 (6), a SP-68 (5), a SP-99 (5) e a SP-171 (5).
A região contabilizou 356 sinistros fatais nos últimos 12 meses, em um total de 6.111 acidentes. A frota é de 1,603 milhão de veículos, gerando um percentual de 5,83% de fatalidade e 2,39 óbitos no trânsito por 10 mil veículos. A região ainda tem 15,14 mortes em acidentes a cada 100 mil habitantes.
Segundo o Infosiga, que agora inclui estimativas do custo de sinistros de trânsito ao sistema público de saúde, a região registrou R$ 779,53 milhões em gastos com acidentes de trânsito no intervalo de um ano.
A faixa etária que mais perdeu a vida nos sinistros foi a de 25 a 29 anos, com 51 mortes, seguida de 20 a 24 anos (47) e as de 35 a 39 anos e 45 a 49 anos, com 34 mortes cada.