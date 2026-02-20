20 de fevereiro de 2026
ACIDENTES FATAIS

Dutra e rodovias estaduais têm 45% das mortes no trânsito no Vale

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Claudio Vieira/PMSJC
Trecho da Via Dutra no Vale do Paraíba
Trecho da Via Dutra no Vale do Paraíba

De cada 10 mortos em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba nos últimos 12 meses, quase cinco perderam a vida em rodovias, com liderança da rodovia Presidente Dutra e de estradas estaduais.

O período vai de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026 e contabiliza 383 pessoas mortas em acidentes de trânsito na região, das quais 209 perderam a vida em rodovias e estradas e 157 em vias urbanas.

Os dados são do Infosiga 3.0, versão atualizada da plataforma de dados e estatísticas do Detran-SP sobre o trânsito do estado. Na lista das 10 estradas mais mortais, aparecem duas rodovias federais e oito estaduais. Elas registraram 174 mortes nos últimos 12 meses, 45% da totalidade da região.

Estradas.

A Via Dutra lidera o ranking de mortes no trânsito com 76 óbitos na região nos últimos 12 meses, entre 74 sinistros fatais. A estrada teve ainda 803 acidentes sem mortes.

Parte da rodovia Rio-Santos, a SP-055 aparece em segundo lugar, com 35 mortes no Litoral Norte, entre 28 sinistros fatais. A estrada tem mais 139 acidentes sem óbitos.

A SP-062, conhecida como estrada-velha e que corta várias cidades da região, é a terceira do ranking, com 14 óbitos em acidentes nos últimos 12 meses. A estrada registrou 12 sinistros fatais e 20 não fatais.

Em seguida, aparecem as rodovias: SP-070 (12 mortes), a BR-101 (10), a SP-65 (6), a SP-123 (6), a SP-68 (5), a  SP-99 (5) e a SP-171 (5).

A região contabilizou 356 sinistros fatais nos últimos 12 meses, em um total de 6.111 acidentes. A frota é de 1,603 milhão de veículos, gerando um percentual de 5,83% de fatalidade e 2,39 óbitos no trânsito por 10 mil veículos. A região ainda tem 15,14 mortes em acidentes a cada 100 mil habitantes.

Segundo o Infosiga, que agora inclui estimativas do custo de sinistros de trânsito ao sistema público de saúde, a região registrou R$ 779,53 milhões em gastos com acidentes de trânsito no intervalo de um ano.

A faixa etária que mais perdeu a vida nos sinistros foi a de 25 a 29 anos, com 51 mortes, seguida de 20 a 24 anos (47) e as de 35 a 39 anos e 45 a 49 anos, com 34 mortes cada.

