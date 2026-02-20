Um homem procurado pela Justiça pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável, foi preso em São José dos Campos durante operação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

A ação ocorreu na quinta-feira (19), às 16h35, no bairro Residencial Interlagos, onde o suspeito foi abordado pela equipe.

