20 de fevereiro de 2026
PROCURADO

Foragido da Justiça é preso em São José durante ação do Baep

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem procurado pela Justiça pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável, foi preso em São José dos Campos durante operação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

A ação ocorreu na quinta-feira (19), às 16h35, no bairro Residencial Interlagos, onde o suspeito foi abordado pela equipe.

Em consulta ao aplicativo Muralha Paulista, constatou-se um mandado de prisão em aberto.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial de São José dos Campos, onde ele permanece preso, à disposição da Justiça.

