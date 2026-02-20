Morreu na última quarta-feira (18) o ciclista que havia se envolvido em um grave acidente na avenida Reinaldo Elisei, na rotatória do bairro Jardim Paraíso, em Cruzeiro. O sinistro ocorreu na manhã da quinta-feira (12).

A vítima foi identificada como Luiz Fernando Alves de Macedo, funcionário da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude da Prefeitura de Cruzeiro. Em nota, a pasta lamentou o falecimento do colaborador e afirmou que “a dor da saudade se mistura com a certeza de que você está em um lugar melhor”.