Morreu na última quarta-feira (18) o ciclista que havia se envolvido em um grave acidente na avenida Reinaldo Elisei, na rotatória do bairro Jardim Paraíso, em Cruzeiro. O sinistro ocorreu na manhã da quinta-feira (12).
A vítima foi identificada como Luiz Fernando Alves de Macedo, funcionário da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude da Prefeitura de Cruzeiro. Em nota, a pasta lamentou o falecimento do colaborador e afirmou que “a dor da saudade se mistura com a certeza de que você está em um lugar melhor”.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h30 para atender a ocorrência, que envolveu um ônibus e uma bicicleta. A vítima, um homem de 50 anos, foi encontrada inconsciente e com lesão na face.
Segundo relatos, o ônibus estava parado na rotatória, aguardando para seguir trajeto, quando o ciclista descia pela via e não conseguiu desviar a tempo, colidindo contra o coletivo. Com o impacto, ele bateu a cabeça.
O ciclista recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi socorrido em estado grave à Santa Casa de Cruzeiro, onde permaneceu internado. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu na quarta-feira.
Lamentações.
Nas redes sociais, dezenas de mensagens de amigos e familiares lamentaram a morte de Luiz Fernando.
“Vivemos tão pouco próximos, mas parece uma vida inteira. Deus, na sua infinita bondade, te recolheu mais cedo que o combinado porque sabia o quanto você é importante ao lado. Combateu o bom combate, cumpriu sua missão, guardou a fé. Segue em paz meu cunhado tão "gente fina", pois a saudade daremos um jeito”, disse Glaucina Eleuterio.
“Amigo, falar o que de você? Uma pessoa maravilhosa, que tive o prazer de conhecer, conviver com você foi um aprendizado de simplicidade, humildade, honestidade e amor ao próximo. Sentirei muita falta das suas brincadeiras comigo. Deus dê forças pra minha amiga Yolanda e minha amiga Jô. Tenham forças, porque ele está bem. Vá em paz meu amigo”, afirmou Marlene Lemos.