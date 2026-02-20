Um cão da raça Pitbull, abandonado no bairro Jardim Limoeiro, em São José dos Campos, foi recolhido pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).
A ação ocorreu na tarde desta quinta-feira (19), após acionamento e a publicação de reportagem de OVALE sobre o ataque do animal a uma moradora na rua Amauri de Oliveira.
O animal
Moradores relataram que o animal vivia em estado de abandono após ter passado por amputação da cauda, sem assistência veterinária.
Atualmente apresenta infecções por parasitas, perda de peso, confusão mental e comportamento muito agressivo.
Histórico de Ocorrências
Na manhã de quinta-feira, uma mulher foi mordida na perna enquanto caminhava pela via. Ela foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e, posteriormente, encaminhada a uma unidade de saúde.
Este foi o segundo registro de ataque em um período de 15 dias na mesma região.
Recolhimento
O cão foi recolhido e encaminhado às instalações do CCZ, onde passará por exames clínicos e receberá o devido tratamento de saúde.