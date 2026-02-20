20 de fevereiro de 2026
SEGURANÇA

Pit bull que atacou moradoras em São José é recolhido pelo CCZ

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
OVALE
Cão foi recolhido pelo CCZ
Cão foi recolhido pelo CCZ

Um cão da raça Pitbull, abandonado no bairro Jardim Limoeiro, em São José dos Campos, foi recolhido pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

A ação ocorreu na tarde desta quinta-feira (19), após acionamento e a publicação de reportagem de OVALE sobre o ataque do animal a uma moradora na rua Amauri de Oliveira.

O animal

Moradores relataram que o animal vivia em estado de abandono após ter passado por amputação da cauda, sem assistência veterinária.

Atualmente apresenta infecções por parasitas, perda de peso, confusão mental e comportamento muito agressivo.

Histórico de Ocorrências

Na manhã de quinta-feira, uma mulher foi mordida na perna enquanto caminhava pela via. Ela foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e, posteriormente, encaminhada a uma unidade de saúde.

Este foi o segundo registro de ataque em um período de 15 dias na mesma região.

Recolhimento

O cão foi recolhido e encaminhado às instalações do CCZ, onde passará por exames clínicos e receberá o devido tratamento de saúde.

