20 de fevereiro de 2026
Mulher é flagrada furtando dois estabelecimentos no mesmo dia

Por Da redação | Cruzeiro
Câmera flagrou a mulher colocando produtos na bolsa
Uma mulher foi flagrada furtando ao menos dois estabelecimentos comerciais na cidade de Cruzeiro, na última quarta-feira (18). Os crimes foram registrados por câmeras de segurança dos locais.

Um dos furtos ocorreu em uma loja de cosméticos e o outro em uma padaria. Nas imagens, a suspeita aparece usando a mesma roupa nas duas ações.

Em ambos os estabelecimentos, a mulher foi filmada colocando objetos na bolsa no momento em que funcionários e clientes não estavam olhando.

Na loja de cosméticos, o proprietário percebeu a ação e conseguiu recuperar os produtos antes que a suspeita deixasse o local.

As imagens devem auxiliar na identificação da suspeita. Até o momento, a mulher não foi localizada e segue sendo procurada.

