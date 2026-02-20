Uma mulher foi flagrada furtando ao menos dois estabelecimentos comerciais na cidade de Cruzeiro, na última quarta-feira (18). Os crimes foram registrados por câmeras de segurança dos locais.
Um dos furtos ocorreu em uma loja de cosméticos e o outro em uma padaria. Nas imagens, a suspeita aparece usando a mesma roupa nas duas ações.
Em ambos os estabelecimentos, a mulher foi filmada colocando objetos na bolsa no momento em que funcionários e clientes não estavam olhando.
Na loja de cosméticos, o proprietário percebeu a ação e conseguiu recuperar os produtos antes que a suspeita deixasse o local.
As imagens devem auxiliar na identificação da suspeita. Até o momento, a mulher não foi localizada e segue sendo procurada.