Uma mulher foi flagrada furtando ao menos dois estabelecimentos comerciais na cidade de Cruzeiro, na última quarta-feira (18). Os crimes foram registrados por câmeras de segurança dos locais.

Um dos furtos ocorreu em uma loja de cosméticos e o outro em uma padaria. Nas imagens, a suspeita aparece usando a mesma roupa nas duas ações.