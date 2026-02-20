A Embraer e a Northrop Grumman Corporation anunciaram que estão trabalhando em conjunto para aprimorar a aeronave multimissão KC-390 Millennium, a fim de fornecer capacidades avançadas de reabastecimento em voo para a Força Aérea dos Estados Unidos e nações aliadas.
Juntas, as duas empresas buscam atender à necessidade de emprego ágil em combate por meio de investimento conjunto e foco na rápida entrega de capacidades para as forças armadas.
As empresas estão unindo esforços para combinar seus conhecimentos e expertise a fim de acelerar as iniciativas necessárias para desenvolver um sistema de reabastecimento aéreo de última geração.
Com base na vasta experiência das empresas em projetar, desenvolver e produzir aeronaves, com comprovadas capacidades de integração de sistemas e fabricação, a colaboração pavimenta o caminho para o desenvolvimento do KC-390 Multi-Mission Tanker para os Estados Unidos e forças aéreas aliadas. Também define os requisitos para futuras demandas de logística aérea.
Melhorias na aeronave.
Os principais recursos incluirão um sistema boom de reabastecimento aéreo autônomo avançado, comunicações aprimoradas, consciência situacional e opções de autoproteção, bem como sistemas de missão modificados. Segundo a Embraer, essas melhorias expandirão o alcance das aeronaves apoiadas pelas operações de reabastecimento do KC-390 e ampliarão seu escopo de missão em ambientes operacionais.
“A Northrop Grumman, em conjunto com a Embraer, está realizando investimentos estratégicos para suprir uma lacuna existente em relação a soluções avançadas de mobilidade aérea em nível global. Estamos atentos às necessidades de nossos clientes, principalmente dos países aliados que buscam maior autonomia e eficiência operacional, e estamos explorando novas tecnologias que aumentarão a versatilidade da comprovada plataforma KC-390, proporcionando assim a autonomia operacional que nossos clientes precisam”, disse Tom Jones, vice-presidente corporativo e presidente da Northrop Grumman Sistemas Aeronáuticos.
“Juntos, vamos alavancar os pontos fortes de duas empresas líderes na indústria de defesa, com foco no desenvolvimento de um sistema boom de reabastecimento em voo para o KC-390 Millennium, de forma a fornecer a capacidade adequada ao Departamento de Guerra dos Estados Unidos e a outras nações aliadas. O KC-390 é uma plataforma operacional comprovada, com boa relação custo-benefício e que pode ser rapidamente incorporada à frota da Força Aérea dos EUA”, afirmou Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.