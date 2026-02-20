A Embraer e a Northrop Grumman Corporation anunciaram que estão trabalhando em conjunto para aprimorar a aeronave multimissão KC-390 Millennium, a fim de fornecer capacidades avançadas de reabastecimento em voo para a Força Aérea dos Estados Unidos e nações aliadas.

Juntas, as duas empresas buscam atender à necessidade de emprego ágil em combate por meio de investimento conjunto e foco na rápida entrega de capacidades para as forças armadas.