Um jovem de 18 anos foi baleado com ao menos três tiros e socorrido em estado grave em Guaratinguetá, na noite dessa quinta-feira (19).
O caso, que foi registrado como tentativa de homicídio, aconteceu na avenida João Rodrigues Alckmin, por volta de 22h20.
A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu e equipe do policiamento estiveram no local. Os socorristas encontraram o jovem baleado apresentando três perfurações por arma de fogo.
O jovem foi estabilizado pela USA do Samu e removido para a UPA de Guaratinguetá em estado grave. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima. O caso segue em investigação.