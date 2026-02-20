20 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

VIOLÊNCIA

Jovem leva três tiros e é socorrido em estado grave no Vale

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um jovem de 18 anos foi baleado com ao menos três tiros e socorrido em estado grave em Guaratinguetá, na noite dessa quinta-feira (19).

O caso, que foi registrado como tentativa de homicídio, aconteceu na avenida João Rodrigues Alckmin, por volta de 22h20.

A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu e equipe do policiamento estiveram no local. Os socorristas encontraram o jovem baleado apresentando três perfurações por arma de fogo.

O jovem foi estabilizado pela USA do Samu e removido para a UPA de Guaratinguetá em estado grave. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima. O caso segue em investigação.

