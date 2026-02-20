Um jovem de 18 anos foi baleado com ao menos três tiros e socorrido em estado grave em Guaratinguetá, na noite dessa quinta-feira (19).

O caso, que foi registrado como tentativa de homicídio, aconteceu na avenida João Rodrigues Alckmin, por volta de 22h20.