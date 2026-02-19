Uma jovem de 22 anos deu à luz dentro de uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) após o trabalho de parto se intensificar durante uma transferência hospitalar na tarde desta quinta-feira (19).
O chamado foi registrado às 15h, por meio do telefone 192, pelo Pronto-Socorro de Aparecida, que solicitou a transferência da paciente para a maternidade da Santa Casa de Lorena.
Após a regulação da ocorrência pela Central de Regulação das Urgências, foi empenhada a Unidade de Suporte Básico de Vida de Aparecida para realizar o transporte.
A paciente já estava em trabalho de parto quando foi acomodada na viatura e iniciou o deslocamento. No trajeto, as contrações se intensificaram, exigindo apoio avançado. A equipe solicitou suporte da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu de Guaratinguetá, e as equipes se encontraram na rotatória do Spani, em Guaratinguetá.
Com a evolução rápida do quadro, a médica do Samu realizou o parto no interior da ambulância. O procedimento foi bem-sucedido.
A mãe e a recém-nascida prematura foram encaminhadas com segurança para a maternidade do Hospital e Maternidade Frei Galvão, em Guaratinguetá, onde permanecem sob cuidados médicos.
Segundo informações das equipes de atendimento, tanto a mãe quanto a bebê passam bem.