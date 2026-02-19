Uma jovem de 22 anos deu à luz dentro de uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) após o trabalho de parto se intensificar durante uma transferência hospitalar na tarde desta quinta-feira (19).

O chamado foi registrado às 15h, por meio do telefone 192, pelo Pronto-Socorro de Aparecida, que solicitou a transferência da paciente para a maternidade da Santa Casa de Lorena.

Após a regulação da ocorrência pela Central de Regulação das Urgências, foi empenhada a Unidade de Suporte Básico de Vida de Aparecida para realizar o transporte.