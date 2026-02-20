Partes de um corpo humano foram encontradas dentro de uma mala abandonada em um córrego na tarde desta quinta-feira (19). O material foi localizado após funcionários perceberem um forte odor vindo da bagagem.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu na Estrada Ecoturística de Parelheiros, no distrito de Parelheiros, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Guarda Civil Municipal de São Paulo, equipes foram acionadas e, ao verificarem o conteúdo da mala, constataram a presença de partes humanas.