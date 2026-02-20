20 de fevereiro de 2026
MACABRO

Polícia encontra partes de corpo humano em mala no córrego

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Polícia encontra partes de corpo humano em mala no córrego
Partes de um corpo humano foram encontradas dentro de uma mala abandonada em um córrego na tarde desta quinta-feira (19). O material foi localizado após funcionários perceberem um forte odor vindo da bagagem.

O caso ocorreu na Estrada Ecoturística de Parelheiros, no distrito de Parelheiros, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Guarda Civil Municipal de São Paulo, equipes foram acionadas e, ao verificarem o conteúdo da mala, constataram a presença de partes humanas.

Segundo os agentes, os fragmentos aparentam ser um tronco, um braço e uma cabeça. O Corpo de Bombeiros de São Paulo foi chamado para retirar o material do córrego e auxiliar nas buscas por possíveis outros restos na água.

O material recolhido será submetido à perícia para identificação e esclarecimento das circunstâncias do crime. A ocorrência será registrada pela Polícia Civil de São Paulo, que dará continuidade às investigações. Até o momento, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo não havia se manifestado oficialmente sobre o caso.

