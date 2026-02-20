Partes de um corpo humano foram encontradas dentro de uma mala abandonada em um córrego na tarde desta quinta-feira (19). O material foi localizado após funcionários perceberem um forte odor vindo da bagagem.
O caso ocorreu na Estrada Ecoturística de Parelheiros, no distrito de Parelheiros, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Guarda Civil Municipal de São Paulo, equipes foram acionadas e, ao verificarem o conteúdo da mala, constataram a presença de partes humanas.
Segundo os agentes, os fragmentos aparentam ser um tronco, um braço e uma cabeça. O Corpo de Bombeiros de São Paulo foi chamado para retirar o material do córrego e auxiliar nas buscas por possíveis outros restos na água.
O material recolhido será submetido à perícia para identificação e esclarecimento das circunstâncias do crime. A ocorrência será registrada pela Polícia Civil de São Paulo, que dará continuidade às investigações. Até o momento, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo não havia se manifestado oficialmente sobre o caso.