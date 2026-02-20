20 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

Influencer conhecida, Bianca morre após passar mal em viagem

Por Da Redação | Mauá (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
A influenciadora digital Bianca morreu após sofrer uma embolia pulmonar. A informação foi confirmada por familiares, que divulgaram uma mensagem nas redes sociais comunicando o falecimento e prestando homenagens.

Conhecida em Mauá e bastante ativa nas plataformas digitais, Bianca havia passado por uma cirurgia recentemente e apresentava boa recuperação. De acordo com a família, 18 dias após o procedimento, o quadro era considerado estável.

No entanto, ela passou mal de forma repentina, com sintomas de falta de ar, em decorrência de uma embolia pulmonar. Apesar dos atendimentos, não resistiu.

A morte gerou comoção entre amigos, familiares e seguidores, que manifestaram pesar e mensagens de despedida nas redes sociais.

