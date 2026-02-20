A influenciadora digital Bianca morreu após sofrer uma embolia pulmonar. A informação foi confirmada por familiares, que divulgaram uma mensagem nas redes sociais comunicando o falecimento e prestando homenagens.

Conhecida em Mauá e bastante ativa nas plataformas digitais, Bianca havia passado por uma cirurgia recentemente e apresentava boa recuperação. De acordo com a família, 18 dias após o procedimento, o quadro era considerado estável.