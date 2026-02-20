Uma jovem de 22 anos afirma ter sido agredida e enterrada viva após sair para beber com um homem que trabalhava como coveiro. Ela sobreviveu e agora busca que os responsáveis sejam responsabilizados.
O caso ocorreu em um cemitério localizado em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata de Minas Gerais. Segundo relato da vítima, que prefere não ter a identidade divulgada, ela saiu para beber com conhecidos e, ao retornar para descansar, acordou trancada em uma casa situada nos fundos do cemitério.
A jovem contou que, ao tentar escapar sem compreender o que estava acontecendo, foi atacada. “Senti uma paulada na nuca e outra na testa. Depois, me arrastaram até o final do terreno e me jogaram dentro de uma cova”, relatou.
Ela conseguiu sobreviver e pedir ajuda. O caso foi registrado e deve ser investigado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias e identificar os envolvidos.