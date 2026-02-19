O município de Campos do Jordão registrou chuva forte nas últimas horas desta quinta-feira (19) e apresentou pontos de alagamento em diferentes regiões da cidade. Segundo informações da Defesa Civil, os locais afetados já estão com a água escoando e a situação retorna gradualmente à normalidade.
De acordo com dados de estações meteorológicas oficiais do Inmet (nstituto Nacional de Meteorologia) e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o acumulado em 24 horas chegou a 45 milímetros na região da Vila Abernéssia, colocando a cidade entre os maiores volumes registrados no Estado de São Paulo no período.
Durante o temporal, a Defesa Civil foi acionada para atender uma ocorrência de queda de muro na Rua Tico-Tico, na Vila Santo Antônio. Equipes estiveram no local para avaliação da estrutura e orientação aos moradores.
Apesar dos transtornos causados pelos alagamentos e pela ocorrência estrutural, não houve registro de feridos.
O maior volume de chuva no estado foi registrado em Guarujá (Vila Santo Antônio), com 105 mm, seguido por Peruíbe (Centro), com 83 mm. Campos do Jordão aparece na sequência, com 45 mm.
As autoridades seguem monitorando as áreas de risco e orientam a população a evitar transitar por vias alagadas e permanecer atenta aos alertas meteorológicos nas próximas horas.