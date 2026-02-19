O município de Campos do Jordão registrou chuva forte nas últimas horas desta quinta-feira (19) e apresentou pontos de alagamento em diferentes regiões da cidade. Segundo informações da Defesa Civil, os locais afetados já estão com a água escoando e a situação retorna gradualmente à normalidade.

De acordo com dados de estações meteorológicas oficiais do Inmet (nstituto Nacional de Meteorologia) e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o acumulado em 24 horas chegou a 45 milímetros na região da Vila Abernéssia, colocando a cidade entre os maiores volumes registrados no Estado de São Paulo no período.

Durante o temporal, a Defesa Civil foi acionada para atender uma ocorrência de queda de muro na Rua Tico-Tico, na Vila Santo Antônio. Equipes estiveram no local para avaliação da estrutura e orientação aos moradores.