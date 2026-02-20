Uma técnica de enfermagem de 27 anos foi morta a tiros pelo companheiro na noite de terça-feira (17). O crime ocorreu em frente à casa dos pais da vítima e foi registrado como feminicídio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu por volta das 23h44, na Rua Universal, no Núcleo Habitacional Nova Conquista, em Diadema. A vítima foi identificada como Mariane Lima Alves. O crime foi comunicado à Polícia Civil de São Paulo na madrugada de quarta-feira (18), conforme consta no boletim de ocorrência.
Segundo o registro policial, o suspeito, Bruno de Oliveira Zeni, de 30 anos, teria ido até a residência para buscar um dos filhos do casal, de 2 anos, com a intenção de passar a noite com a criança. De acordo com relato do pai da vítima aos policiais, como o menino já dormia e o homem apresentava sinais de embriaguez, a família pediu que ele retornasse no dia seguinte. As circunstâncias do crime e a dinâmica dos fatos seguem sob investigação.