Uma técnica de enfermagem de 27 anos foi morta a tiros pelo companheiro na noite de terça-feira (17). O crime ocorreu em frente à casa dos pais da vítima e foi registrado como feminicídio.

O caso aconteceu por volta das 23h44, na Rua Universal, no Núcleo Habitacional Nova Conquista, em Diadema. A vítima foi identificada como Mariane Lima Alves. O crime foi comunicado à Polícia Civil de São Paulo na madrugada de quarta-feira (18), conforme consta no boletim de ocorrência.