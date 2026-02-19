Um adolescente de 17 anos sobreviveu ao naufrágio de uma lancha após receber o colete salva-vidas da própria mãe, que desapareceu nas águas. O acidente deixou duas mortes confirmadas, dezenas de sobreviventes e ao menos sete pessoas ainda desaparecidas.

A embarcação Lima de Abreu 15 afundou na última sexta-feira (13), nas proximidades do Encontro das Águas, em Manaus. João Henrique relatou que estava sem colete quando a mãe, Apoliana Almeida, entregou o equipamento a ele, mesmo sem saber nadar. Segundo o jovem, ela ainda tentou se manter próxima, mas acabou submergindo após pedir para que o filho se salvasse.