Um adolescente de 17 anos sobreviveu ao naufrágio de uma lancha após receber o colete salva-vidas da própria mãe, que desapareceu nas águas. O acidente deixou duas mortes confirmadas, dezenas de sobreviventes e ao menos sete pessoas ainda desaparecidas.
A embarcação Lima de Abreu 15 afundou na última sexta-feira (13), nas proximidades do Encontro das Águas, em Manaus. João Henrique relatou que estava sem colete quando a mãe, Apoliana Almeida, entregou o equipamento a ele, mesmo sem saber nadar. Segundo o jovem, ela ainda tentou se manter próxima, mas acabou submergindo após pedir para que o filho se salvasse.
A família seguia viagem para passar o Carnaval em Nova Olinda do Norte. Além do adolescente, outro sobrevivente foi o menino Benjamin, que permaneceu protegido dentro de um cooler até a chegada do socorro. A mãe da criança, Dyulia Morais, afirmou que Apoliana demonstrava receio antes do embarque.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, 71 pessoas foram resgatadas com vida e duas mortes foram confirmadas. Entre os desaparecidos estão Apoliana e o marido, Romualdo de Almeida, de 80 anos.
Familiares das vítimas cobram mais informações sobre as buscas e pedem atualizações oficiais sobre o andamento das operações, enquanto aguardam notícias dos desaparecidos.