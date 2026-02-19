19 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Maria Eduarda, 25 anos, é morta a tiros dentro de casa

Por Da Redação | Santa Cruz do Capibaribe (PE)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Maria Eduarda Gomes do Nascimento
Maria Eduarda Gomes do Nascimento

Uma mulher de 25 anos foi morta a tiros dentro da própria residência na noite de quarta-feira (18). A vítima, Maria Eduarda Gomes do Nascimento, era manicure e designer de unhas e foi encontrada sem vida no interior do imóvel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu no bairro Rio Verde, na região central de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. Segundo as primeiras informações, a jovem foi atingida por vários disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos.

Até o momento, não há confirmação sobre a autoria nem sobre a motivação do homicídio. O caso foi registrado como homicídio consumado pela Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe, vinculada à Polícia Civil de Pernambuco.

Equipes de investigação realizam diligências para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar possíveis envolvidos. A morte causou comoção na cidade, onde a vítima era conhecida pelo trabalho na área da beleza.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários