Uma mulher de 25 anos foi morta a tiros dentro da própria residência na noite de quarta-feira (18). A vítima, Maria Eduarda Gomes do Nascimento, era manicure e designer de unhas e foi encontrada sem vida no interior do imóvel.

O crime ocorreu no bairro Rio Verde, na região central de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. Segundo as primeiras informações, a jovem foi atingida por vários disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos.