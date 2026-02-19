Um homem de 61 anos morreu afogado após tentar salvar a filha que se debatia na água durante um passeio em família. A menina foi resgatada com vida, mas ele não conseguiu sair do poço.
O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (18), na Cachoeira do Filó, no município de São João Batista do Glória, no Sul de Minas. Antonio Donizete da Silva, morador de Passos, entrou na água ao perceber que a filha se afogava em um dos poços da cachoeira.
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais deslocadas de Passos, iniciaram as buscas e localizaram a vítima a cerca de quatro metros de profundidade, poucos minutos após o início da operação. O homem foi retirado da água e recebeu manobras de reanimação cardiopulmonar.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Alpinópolis prestou apoio no atendimento e realizou o encaminhamento ao Hospital de São José da Barra. Ele chegou à unidade já sem sinais vitais.
A Cachoeira do Filó possui queda d’água de aproximadamente 15 metros e um poço que pode atingir 12 metros de profundidade. O local fica às margens da MG-050 e é conhecido por atrair visitantes que buscam lazer em meio à natureza.