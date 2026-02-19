Um homem de 61 anos morreu afogado após tentar salvar a filha que se debatia na água durante um passeio em família. A menina foi resgatada com vida, mas ele não conseguiu sair do poço.

O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (18), na Cachoeira do Filó, no município de São João Batista do Glória, no Sul de Minas. Antonio Donizete da Silva, morador de Passos, entrou na água ao perceber que a filha se afogava em um dos poços da cachoeira.