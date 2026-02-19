19 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

Idosos de 82 e 79 anos são achados se vida em casa

Por Da Redação | Brochier (RS)
Tempo de leitura: 1 min
Idosos de 82 e 79 anos são achados se vida em casa
Idosos de 82 e 79 anos são achados se vida em casa

Um casal de idosos foi encontrado morto dentro da própria casa na manhã desta quinta-feira (19). O veículo das vítimas foi localizado incendiado e um suspeito acabou preso.

O caso ocorreu em Brochier, no Vale do Caí, interior do Rio Grande do Sul. As vítimas foram identificadas como João Dormalino da Silva, de 82 anos, e Doraci Alves da Silva, de 79.

O automóvel do casal, um VW Gol, foi encontrado queimado em outra área do município. A Brigada Militar realizou buscas e prendeu um suspeito de envolvimento no caso.

As circunstâncias das mortes e a motivação do crime serão apuradas pelas autoridades responsáveis pela investigação.

